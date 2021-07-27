Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Yolu üzeri Manavgat Şelalesi yakınlarında makilik alanda çıkan ve karşısında bulunan portakal bahçesine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Oymapınar Yolu üzeri Manavgat Şelalesi yakınlarında makilik alanda çıkan ve karşısında bulunan portakal bahçesine sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Vatandaşlar portakal bahçesindeki keçilerin iplerini çözüp bahçeden uzaklaştırdı. Yangının meydana geldiği bölgede ikamet eden bir kız çocuğu, yangının yoldan geçen bir kişinin sigarasını atmasının ardından başladığını söyledi.

Yangın, Manavgat Oymapınar Yolu üzerinde Manavgat Şelalesine 400 metre mesafedeki Sarılar Mahallesi İnönü Tepesinde başladı. Kimliği belirsiz bir kişinin attığı sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangına ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Orman İşletme Arazözleri ve Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler birimine bağlı su tankerlerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri müdahalede bulundu.

İnönü Tepesinde bulunan makilik ve çalılıklardaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken yolun karşısında bulunan Portakal Bahçesine de sıçradı. Portakal Bahçesinin ortasında bulunan kuru otlar tutuşurken çevredeki vatandaşlar bahçedeki yangına müdahalede bulundu. Bahçedeki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü.

Keçileri uzaklaştırdılar

Portakal bahçesine sıçrayan yangın, portakal ağaçlarına bağlı bir şekilde otlayan keçilere korku dolu anlar yaşattı. Özellikle, küçük bir oğlağın annesinin altına girerek kendini korumaya çalıştığı gözlenirken, keçiler kendilerini iplerinden kurtarabilmek için çaba harcadı. Çevredeki vatandaşların iplerini çözmeleriyle birlikte keçiler bahçeden güvenli bir alana doğru uzaklaştı.

Sigara izmariti iddiası

Yangının meydana geldiği yerin karşısında evleri bulunan bir kız çocuğu, yangını ilk görenin kendisi olduğunu belirterek "Yoldan geçen bir adam sigarasını yol kenarına attı. Kısa bir süre sonra da buradan yangın başladı" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi... Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler
Son dakika haberi... Trafik kazası sonrası araçtan çıkıp oyunlarına devam ettiler
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Antalya'da düğün sırasında ağaç devrildi: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Bülent Serttaş Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Portakal bahçesine sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 15:37:13. #1.16#

title