Son dakika haberi! Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti
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Son dakika haberi! Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti

Son dakika haberlerine göre Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'Yaşamak içimden gelmiyor artık' paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti.

Son dakika haberi! Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti
30.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:08

Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti 

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'Yaşamak içimden gelmiyor artık' paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti. 

Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Tamer A.?dan haber alamayan yakınları, eve geldi. Zilini çaldıkları kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Adrese polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla 4'üncü kattaki daireye balkondan girdi. Kapının açılması üzerine ekipler, Tamer A.?yı pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etmiş halde buldu.Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Tamer A.'nın ailevi sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirilirken, eşi ile çocuklarının bir yakınlarında kaldığı öğrenildi. Tamer A.'nın 3 gün önce sosyal medya hesabından, 'Yaşamak içimden gelmiyor artık', 'Ben bittim, hayallerim yarım kaldı' paylaşımlarında bulunduğu öğrenildi.

Tamer A.'nın acı haberini alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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