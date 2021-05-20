Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
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Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti

İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | 3. Sayfa

Pompalı dehşeti.

Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti

BURSA - Bursa Orhangazi'de TOKİ 2.Etapta meydana gelen olayda 2 kişinin tartışmasında şahıslardan birisi kavga ettiği gence bıçak çekti. Diğer şahıs evine çıkıp pompalı tüfekle geri dönüp dehşet saçtı. Kavga ettiği şahsı ayağından yaralayan pompalı saldırgan daha sonra rastgele sağa sola ateş etmeye başladı. Olayda 3 araçta çok büyük çapta hasar meydana geldi. İki zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Olay akşam saat 23.30 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi TOKİ 2.Etap F 8 blok önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce uyuşturucu kullanmak ve farklı suçlardan sabıkası bulunduğu belirlenen B.A. ile S.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman önünde tartışmaya başladı. Tartışma esnasında iddiaya göre S.D., arkadaşı B.A.'ya bıçak çekti. İkili arasındaki boğuşmadan kurtulan B.A. evine çıkarak pompalı tüfekle geri döndü.

Bir kişiyi yaraladı, sağa sola ateş etti

Kavganın büyümesi sonrasında B.A. evinden aldığı pompalı tüfekle önce S.D.'yi bacağından yaraladı. Daha sonra sağa sola ateş etmeye başlayan B.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmalar bir hafif ticari araç, bir şehiriçi minibüsü ile bir otomobile zarar verdi.

Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Olay anında fabrikaya gitmek için durakta bekleyen vatandaşlar bulunduğu ve büyük panik yaşandığı belirlenirken, kavgayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ayağından silahla yaralanan S.D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri diğer zanlı B.A.'yı gözaltına alırken, zanlının babası ile kız kardeşi de ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti
Pompalı dehşeti...Tartışığı şahsı ayağından vurup etrafına ateş etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk

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