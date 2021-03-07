Son dakika haberi! Polonya, komşusu Slovakya'dan Kovid-19 hastası kabul etti
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Son dakika haberi! Polonya, komşusu Slovakya'dan Kovid-19 hastası kabul etti

07.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:29
Son dakika haberi! Polonya, komşusu Slovakya'dan Kovid-19 hastası kabul etti

Son dakika gündem haberi... Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Slovakya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 3 kişinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Slovakya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 3 kişinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yardımcısı Kraska, basına yaptığı açıklamada, komşu ülkeden getirilen 3 kişinin solunum cihazına ihtiyaç duyan ileri düzeyde Kovid-19 hastaları olduklarını ifade etti.

Salgının ikinci dalgasının çok etkili olduğu Slovakya'dan yeni hastaların da kabul edileceğini kaydeden Kraska, aynı şekilde Çekya'dan da Kovid-19 hastalarının getirtileceğini bildirdi.

Slovakya, nüfusa oranla ölü sayısında ilk sırada

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusla Avrupa'nın küçük ülkeleri arasında yer alan Slovakya'da son iki haftada virüse bağlı can kayıplarının ciddi oranda artış göstermesi, bu ülkeyi dünya genelinde toplam nüfusa oranla ölü sayısında ilk sıraya yükseltti.

Artan vaka sayıları ve can kayıpları nedeniyle sağlık sisteminde ciddi sorunlar yaşayan Slovakya, 17 Şubat'ta Avrupa Birliği'nden (AB) acil yardım talebinde bulunmuştu.

Bu arada günlük vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiği Çekya'da Sağlık Bakanı Jan Blatny 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Polonya, Almanya ve İsviçre'den hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle Kovid-19 hastalarının kabul edilmesi yönünde talepte bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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