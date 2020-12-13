Son dakika haberi! Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi! Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 yeni koronavirüs vakası

13.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:39
Son dakika haberi! Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 135 bin 676'ya ulaştı.

Polonya'da son 24 saatte 8 bin 977 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 135 bin 676'ya yükseldi. Ülkede 188 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 22 bin 864'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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