Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu
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Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu

27.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:43
Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu

Son dakika habere göre İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Polonya'da kurduğu en büyük ölüm kamplarından biri olan Sobibor'daki yapılan kazılarda, Holokost sırasında öldürülen 6 ile 12 yaşları arasındaki 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Polonya'da kurduğu en büyük ölüm kamplarından biri olan Sobibor'daki yapılan kazılarda, Holokost sırasında öldürülen 6 ile 12 yaşları arasındaki 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Polonya'da kurduğu en büyük ölüm kamplarından biri olan Sobibor'daki kazılar sürüyor.  Arkeologlar, kampta yaptıkları kazılarda, kampta yaşayan yaşları 6 ile 12 arasında değişen 4 çocuğun isim künyesine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen çocukların Lea Judith de La Penha, Deddie Zak, Annie Kapper ve David Juda Van der Velde olduğu açıklandı. 

KİMLİK ETİKETLERİ SADECE SOBİBOR'DA BULUNDU

Polonyalı ve Hollandalı meslektaşlarıyla birlikte kazıyı yürüten İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Yoram Haimi, "Bildiğimiz kadarıyla çocukların isimlerinin bulunduğu isim künyesi sadece Sobibor'da bulundu, başka hiçbir yerde rastlanmadı" dedi. Naziler tarafından yapılan Sobibor'daki ölüm kampı, Mart 1942'de inşa edildi. Ekim 1943'e kadar faaliyette kaldı. Bu süre zarfında, kampta, yapılan araştırmalar sonucunda çoğu Polonya'dan ve eski simiyle Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinden zorla getirilen yaklaşık 250 bin Yahudinin öldürüldüğü tespit edilmişti.


- Polonya
Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu
Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu
Son dakika haberi! Polonya'da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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