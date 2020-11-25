Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye "yağlı" operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye "yağlı" operasyon

25.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:12
Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye

Son dakika haberler... Polonya'da itfaiye erleri çöp konteynerinde sıkışan ve oldukça ürken yavru kediyi yağlayarak kurtardı.

Polonya'da itfaiye erleri çöp konteynerinde sıkışan ve oldukça ürken yavru kediyi yağlayarak kurtardı.

Polonya'nın kuzeybatısındaki Knyszyn kasabası alışılmışın dışında bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Kendilerine gelen ihbar üzerine Szkolna Sokağa giden itfaiye erleri, çöp konteynerinde sıkışmış yavru kediyle karşılaştı. Yemek aramak için girdiği çöp konteynerinin altındaki gider borusunda sıkışan yavru kedinin korku ve acı içinde miyavladığını gören ekipler hemen harekete geçti.

Sıkışan kediye yarım saatlik operasyon

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

İtfaiye görevlileri yaptıkları durum değerlendirmesi sonucunda yavru kediyi yağlayarak çıkarmaya karar verdi. İtfaiye erlerinden biri kediyi yağlarken, diğeri ise başını okşayarak yavru kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Yarım saat süren operasyonun ardından yağlandığı için tüyleri kaygan hale gelen minik kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaşadığı korku ve stres nedeniyle oldukça bitkin olduğu gözlenen kedinin itfaiyesi erleri tarafından yapılan kontrolünde herhangi bir yarasının bulunmadığı anlaşıldı. Minik sokak kedisi, itfaiye erleri tarafından yağdan arındırıldıktan sonra tekrar doğaya salındı. - VARŞOVA

Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye 'yağlı' operasyon
Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye 'yağlı' operasyon
Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye 'yağlı' operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor
Anne bozayı yavrularını çöp konteynerlerinde büyütüyor
Son dakika genel: Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika genel: Araç motoruna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haberi | - Polonya'da korona virüs kısıtlamaları 27 Aralık'a kadar uzatıldı
Son dakika haberi | - Polonya'da korona virüs kısıtlamaları 27 Aralık'a kadar uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Alişan Berkun Oya Demet Akalın
Spor Falcao Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Polonya'da çöp konteynerinde sıkışan yavru kediye "yağlı" operasyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 19:13:56. #1.14#
title