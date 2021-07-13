Son dakika haberi: Polonya'da aşırı sıcaklardan 157 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Polonya'da aşırı sıcaklardan 157 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Polonya'da aşırı sıcaklardan 157 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Polonya'da havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları artarken, 1 Nisan'dan itibaren serinlemek için suya girerek hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı.

Polonya'da havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları artarken, 1 Nisan'dan itibaren serinlemek için suya girerek hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı.

Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında artış yaşandığı belirtildi. RCB, yalnızca geçtiğimiz Haziran ayında serinlemek için denize, göle ya da nehre girerek boğulan kişi sayısının 89 olduğunu bildirdi. Ülke genelinde 1 Nisan'dan itibaren boğulan kişi sayısının ise 157'ye ulaştığını aktaran RCB, vatandaşlara suya girerken tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu. Gıda tüketiminin hemen ardından suya girilmemesini öneren RCB, "Alkol tüketiminden sonra kesinlikle suya girilmemeli" ifadelerini kullandı. Ayrıca deniz bisikleti, muz ve kanoya binecek kişilerin can yeleği kullanması gerektiğine dikkat çeken RCB, güvenli olduğu belirtilen alanlar dışındaki bölgelerde yüzülmemesi gerektiğini belirterek, vatandaşlara bilmedikleri sulara atlamaları durumunda sakat kalabilecekleri yönünde uyarıda bulundu. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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