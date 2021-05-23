Son dakika haberi | Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi | Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

Son dakika haberi: İLETİŞİM Başkanlığı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 23-25 Mayıs  tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında 24 Mayıs Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da gündemdedir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 14:52:08. #1.14#

title