Son dakika haberi! Polisten vatandaşa maske, mesafe ve temizlik uyarısı Son dakika yerel haberi... Polisten vatandaşa maske, mesafe ve temizlik uyarısı Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunarak broşür ile maske dağıttı.

Polisten vatandaşa maske, mesafe ve temizlik uyarısı

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunarak broşür ile maske dağıttı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında tedbirlerini sürdürüyor. İstasyon Caddesi üzerinde vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunan polis ekipleri, emniyet tarafından bastırılan 'Sağlık her şeyden önce gelir, lütfen düğünlerde tedbirsiz davranmayın', 'Hayvana yapılan şiddete sessiz kalma', 'Hepsi sana geri dönecek, doğaya çöp atma!', 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' ve 'Halkımızın güvenliği için çalışıyoruz' bilgi notlarının yer aldığı broşürleri dağıttı.

Uygulamadan memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar ise polis ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Kaynak: İHA