Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
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Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

07.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:26

Korona virüs salgınına karşı trafik polislerince otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınına karşı trafik polislerince otobüs, minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınına karşı trafik polisleri tarafından Bostancı Köprüsünde denetim yapıldı. Otobüs, hatlı minibüs ve taksi gibi ulaşım araçlarında yapılan denetimlerde araç sürücülerin belge ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yolcular polis memurları tarafından korona virüs kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.

(Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam/İHA)

Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
Polisten trafikte toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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