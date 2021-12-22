POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA - Haberler
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POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Çevre Doğa ve Hayvanları koruma büro amirliği tarafından hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle ormanlık alanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları beslendi.

İSTANBUL Çevre Doğa ve Hayvanları koruma büro amirliği tarafından hava sıcaklıklarının düşmesi ve özellikle ormanlık alanlarda etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları beslendi. Görevli polisler tarafından pek çok noktaya köpek maması bırakıldı. Uygulamanın hava sıcaklıkları yükselene kadar süreceği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri havaların soğumasıyla birlikte sahaya indi. Kötü hava koşulları ve ormanlık alanlarda etkili olan kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışması başlatıldı. Polis ekipleri tarafından sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok ormanlık bölgeye mama bırakıldı. Uygulamanın hava şartları düzelene kadar aralıksız devam edeceği öğrenildi.

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

POLİSTEN SOKAK HAYVANLARINA MAMA

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