Son dakika haberi... Polisten, Rabia'ya doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Polisten, Rabia'ya doğum günü sürprizi

02.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:30
Son dakika haberi... Polisten, Rabia'ya doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberi: Kurtalan ilçesinde polis, 8 yaşına giren Rabia Güran'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Kurtalan ilçesinde polis, 8 yaşına giren Rabia Güran'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Güran'ın ailesinin 155'i araması üzerine, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Evren Taşdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile Rabia'yı evinde ziyaret etti.

Polisleri karşısında görünce çok mutlu olan Rabia, daha sonra doğum günü pastasının üzerindeki mumları söndürdü.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, Rabia ve kardeşlerine mont hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ryan Babel Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Tv Kaza Bursa Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Polisten, Rabia'ya doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:30:44. #1.14#
title