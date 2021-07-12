POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI
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POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Toplum Destekli Polis Ekipleri kurban pazarlarında satıcılarla konuşarak, dolandırıcılık konularında uyarılarda bulundu.

Toplum Destekli Polis Ekipleri kurban pazarlarında satıcılarla konuşarak, dolandırıcılık konularında uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, pazarlarda satışlar devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Eyüpsultan'da bulunan pazar yerine giderek, kurban satıcılarına sahte para, dolandırıcılık ve tırnakçılık yöntemleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceğini anlatan polisler, tırnakçılık yöntemini de uygulamalı olarak gösterdi. Polisler, nakit para ile ilgili de uyarıda bulundu. Ekipler pazar yerine, üzerinde 'Bayramda Dolandırıcı Kurbanı Olmayın' yazan afişler yapıştırdı.

"PARAYI ÜZERİNİZDE VEYA ÇADIRINIZDA BULUNDURMAYIN"

Yaptıkları bilgilendirmelerle ilgili bilgi veren polis memuru, "Öncelikle dövizle alışveriş yapmanızı istemiyoruz. Geceleri dikkat etmenizde fayda. Çadırınızda ya da üzerinizde parayı bulundurmayın. Parayı ya bir bankaya ya da bir hesaba yatırın. Paraya dokununca kalitesine dikkat edin. Paralarda kabartma noktaları vardır, onlara dikkat edin. Hologram kısmına odaklanmanızı istiyoruz. Tırnakçılık denen bir yöntem var. Mesela 9 tane 100 lira koyuyor birini katlıyor, size diyor ki bin lira verdim" diye konuştu.

Samsun'dan gelen satıcı Feridun Keskin, "Benim başıma bir kere geldi. 10 bin liranın içinden bir tane çıktı. Sayarken elime değişik geldi oradan anladım. Atatürk resmine bakıyorum, dokusuna bakıyorum. Ben normalde parayı böyle sayacaktım, artık polis ekiplerinin dediği gibi sayacağım" dedi.

POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI
POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI
POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI
POLİSTEN KURBAN PAZARLARINDA DOLANDIRICILIK UYARISI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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