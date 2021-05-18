Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
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Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu

Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, otomobille kokoreç yemeye giden 3 kişiye, 'alkollü araç kullanmak'tan ceza da dahil 10 bin 764 TL para cezası uygulandı.

ANTALYA'da, sokak kısıtlamasını ihlal edip, otomobille kokoreç yemeye giden 3 kişiye, 'alkollü araç kullanmak'tan ceza da dahil 10 bin 764 TL para cezası uygulandı. Yapılan testte 0.95 promil alkollü çıkan sürücü Yiğit Ö.'nün "Kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.

Olay, gece Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Kokoreç yemek isteyen Yiğit Ö. ile arkadaşları Faik K. ve Semih D., sokak kısıtlamasına rağmen otomobille yola çıktı. Seyir halindeki 3 kişi, devriye gezen motorize Yunus ekipleri tarafından durduruldu. Araçtaki 3 kişinin muafiyet belgesi olmadığı anlaşılırken, sürücü Yiğit Özkan da yapılan testte 0.95 promil alkollü çıktı. Polis, 3 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den, sürücü Yiğit Ö.'ye ayrıca 'alkollü araç kullanmak'tan toplam 10 bin 764 TL ceza uyguladı. Yiğit Ö.'nün ehliyetine el koyuldu. Cezanın ardından otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.

'KOKOREÇ YİYİP EVE GİDECEKTİK'Alkollü sürücü Yiğit Ö.'nün "Bir kokoreç yiyip, eve gidecektik, başımıza gelene bak" sözleri üzerine polis memuru, "Kokoreç pahalıya mal oldu" dedi.

Yiğit Ö. ise "Ceza yazılması önemli değil de ehliyet gitmeseydi" karşılığını verdi.


Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu
Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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Son dakika haberi | Polisten kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüye: Kokoreç pahalıya mal oldu - Haberler
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