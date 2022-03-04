Son dakika haberi: Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Polisten kaçtı, aracının yakıt deposundan 11 kilo esrar çıktı

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı.

ŞANLIURFA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerin takibiyle yakalandı. Aracın yakıt deposunda, 11 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurmak istedi. Sürücü ise 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alınırken, aracın yakıt deposuna poşetler içinde gizlenen 11 kilo esrar ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title