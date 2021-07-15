Son dakika haberi! Polisten kaçmak için demiryolu hattına girdi
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Son dakika haberi! Polisten kaçmak için demiryolu hattına girdi

Son dakika haberi! Polisten kaçmak için demiryolu hattına girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İngiltere'de çaldığı lüks cip ile polisten kaçan şahıs, çalıntı araçla demiryoluna girerek rayların üzerinde gitti.

İngiltere'de çaldığı lüks cip ile polisten kaçan şahıs, çalıntı araçla demiryoluna girerek rayların üzerinde gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Hertfordshire bölgesindeki Cheshunt'ta polis ihbar üzerine çalıntı bir cipi durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücü, polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında Cheshunt'taki tren istasyonuna giren şüpheli, rayların üzerinde giderek izini kaybettirdi. Olayda 2 polisin yaralandığı aktarılırken, şüpheli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Hertfordshire polisi tarafından yapılan açıklamada, aracın Windmill Lane'deki demiryolu hattı üzerinde terk edilmiş halde bulunduğu aktarıldı. Demiryoluna giren araç nedeni ile Hertfordshire, Londra, Essex ve Cambridge'deki tren seferlerinde aksama yaşandı. Network Rail sözcüsü, aracın demiryolu hattında çıkarıldığını ve hatta onarım çalışmalarının yapılacağını aktardı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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