Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
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Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik polislerden kaçarken devrilen motosikletten düşerek yakalanan sürücüye ceza yağdı.

Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik polislerden kaçarken devrilen motosikletten düşerek yakalanan sürücüye ceza yağdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulama sırasında durdurulmak istenen 16 AFA 173 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Dengesini kaybeden motosiklet devrildi. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini sevk ettiler. Motosiklet sürücüye Soner B., tedaviyi reddetti.

Sürücüye 2. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı
Son dakika haber: Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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