Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu Kütahya'da havaya ateş açan sürücü, polisten kaçarken toprak yola girerek kaza yaptı.

KÜTAHYA (İHA) - Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'da havaya ateş açan sürücü, polisten kaçarken toprak yola girerek kaza yaptı. Sürücü olay yerinde silah başından vurulmuş halde bulundu.

Kütahya'nın Vefa Mahallesi'nde bulunan barlar bölgesinde meydana geldi. Aracı ile havaya ateş açarak eğlence merkezlerinin önünde geçen sürücü polis ekiplerince takibe alındı. Polisten kaçarken toprak yola giren sürücü demiryolunun yanında bulunan kanala uçarak kaza yaptı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede sürücü silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonucu, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Son Dakika Haberleri
Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu

Polisten kaçan sürücü, yaptığı kaza sonrası başından vurulmuş halde bulundu

 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı

Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar kavgaya tutuştu! Silahını çıkaran şahıs 1 kişiyi öldürdü, 2'sini yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Amelia Hamlin Kerem Kamışlı Burak Yamantürk
Spor Balotelli Mesut Özil Umut Meraş Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Polisten kaçan sürücü kaza sonrası silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 03:20:06. #1.17#