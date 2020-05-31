Son dakika haberi: Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu
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Son dakika haberi: Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.

Son dakika haberi: Polisten kaçan şüpheliyi apartman sakini pompalı tüfek ile vurdu
31.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:33

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisten kaçan şüpheli, saklanmak için girdiği binada, apartman sakini tarafından pompalı tüfek ile vuruldu.

Olay saat 05.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler rutin devriye sırasında, bir hırsızlık şüphelisinin kaçtığını fark etti. Şüpheli şahıs,Sevinç Sokak'ta izini kaybettirmek isterken, sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi ve çatıya doğru çıkmaya başladı. Polis ekipleri Mahalleyi ablukaya alarak şüpheliyi her yerde aramaya başladı. Arama çalışmaları sırasında bir el silah sesi duyan ekipler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Silah sesinin geldiği yeri belirleyen polis ekipleri yaptığı kontrol sırasında vurulan kişinin, polisten kaçan kişi olduğunu tespit etti. 112 acil sağık ekipleri pompalı tüfekle ayağından vurulan K.B. (23)'yi Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Pompalı tüfekle hırsızlık şüphelisini yaralayan apartman sakini ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. K.B.'nin hırsızlıktan sabıkalı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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