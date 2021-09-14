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Son dakika haberi: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Son dakika haberine göre Eskişehir'de motosikletli polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Eskişehir'de motosikletli polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri devriye esnasında, durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli kovalamaca sonucu Talatpaşaoğlu sokakta yakalandı. İsminin T.B. olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ESKİŞEHİR

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