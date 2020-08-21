Son dakika haberi | Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı
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Son dakika haberi | Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı

Son dakika haberleri: Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı Yakalanan otomobil sürücüsüne pişman mısın diye sorulduğunda," Sence pişman gibi bir halim var mı" diye cevap verdi Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı.

21.08.2020 04:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 05:00

Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı

Yakalanan otomobil sürücüsüne pişman mısın diye sorulduğunda," Sence pişman gibi bir halim var mı" diye cevap verdi

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücüsü gazetecilerin pişman mısın sorusuna," Sence pişman gibi bir halim var mı" diye pişkin cevaplar verdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri, şüphelendikleri 01 ACM 181 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uyumayan otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucunda otomobil Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 65033 sokak içerisinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Yakalanan sürücü İsa B., gazetecilerin polisten neden kaçtı, pişman mısın sorularına," Ehliyetim yoktu kaçtım. Yapacak bir şey var mı. Sence pişman gibi bir halim mi var mı, sinemayı çok seviyorsunuz" diye pişkin cevaplar verdi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Son dakika haberi | Polisten kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucunda yakalandı

Kaynak: İHA

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