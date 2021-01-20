Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu
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Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu

20.01.2021 05:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 06:03
Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre ağabeyine ait otomobili gizlice alarak arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan 14 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniye kendisini durdurmak isteyen polisin 'Dur' ihtarına uymadı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iddiaya göre ağabeyine ait otomobili gizlice alarak arkadaşı ile birlikte gezmeye çıkan 14 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniye kendisini durdurmak isteyen polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Otomobille kaçmaya çalışan genç, geri manevra yaparken dereye uçtu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Egekent Mahallesi 8826 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.C.A. ağabeyine ait otomobili alarak, arkadaşı B.A.(20) ile birlikte akaryakıt istasyonuna gitti. Akaryakıt aldıktan sonra otomobille gezen H.C.A. ve B.A., polis ekiplerinin dikkatini çekti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesi ile polis ekipleri H.C.A.'nın kullandığı 34 COK 529 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçtığı sırada sokakta dönmek için manevra yaptı. H.C.A'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile H.C.A. ve arkadaşı B.A. dereden çıkartıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde otomobili kullanan H.C.A. ile yanında bulunan B.A.'nın kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, H.C.A.'ya ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye atmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibine ise idari para cezası kesilirken, araçta yolcu konumunda bulunan B.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten para cezası kesildi. Dereye uçan otomobil ise çekici vasıtası ile bulunduğu yerden çıkartıldı. 

 

 


Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu
Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu
Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu
Son dakika haberi... Polisten kaçan 14 yaşındaki sürücü otomobil ile dereye uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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