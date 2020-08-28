Son dakika haberi | Polisten, çalıntı yüzük operasyonu Bir son dakika haberine göre Polisten, çalıntı yüzük operasyonuAntalya'da çalıntı olduğu iddia edilen biri pırlanta iki yüzüğü kuyumcuya satmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Polisten, çalıntı yüzük operasyonu

Antalya'da çalıntı olduğu iddia edilen biri pırlanta iki yüzüğü kuyumcuya satmaya çalıştığı iddia edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kuyumcu, otomobille gelen bazı kişilerin kendine biri pırlanta 2 yüzük satmaya çalıştığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, iki şüpheliyi caddede yakalayıp, ekip arabasına bindirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, çalıntı olduğu belirtilen yüzükleri bulmaya çalışırken, iki şüpheliyi ifadesi için merkeze götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Şüphelilere ait otomobilde inceleme yapan ekipler, bir av tüfeği ile bir poşetin içinde bozuk paralar buldu.

Kaynak: DHA