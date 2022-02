Polislerin yaralı bulduğu köpek, uygulama noktasının "Şeker"i oldu

UŞAK (AA) - Uşak'ta polis ekiplerinin yol kenarında yaralı halde bulup tedavi ettirdiği köpek, kendisini hayata bağlayan polislerin yanından ayrılmıyor.

Ankara- Uşak kara yolundaki Şeker Uygulama Noktası'nda denetim görevini sürdüren polis ekipleri, geçen yıl temmuz ayında gece saatlerinde kara yolunun karşı şeridinde bir köpeğin yerde yattığını ve acıyla havladığını fark etti.

Kontrol etmek amacıyla köpeğin bulunduğu noktaya giden polis memuru Mehmet Özdemir, köpek yavrusunun yaralı olduğunu gördü. Köpek ekip aracıyla veterinere götürüldü. Bir aracın çarptığı yavrunun sol ön bacağında kırık olduğu tespit edildi.

Bacağı alçıya alınan köpeğe o günden sonra polisler sahip çıktı. Uygulama noktasına köpek için bir yuva yapıldı. Köpeğe bulunduğu yerden esinlenerek "Şeker" ismi verildi.

Yaklaşık 2 aylık tedaviyle sağlığına kavuşan köpeği sahiplenen polis memuru Özdemir, kaydını yaptırdığı "Şeker"e kimlik çıkarttı.

Bugün artık yetişkin bir köpek olan "Şeker" ile uygulama noktasındaki tüm polisler yakından ilgileniyor. Düzenli olarak veterinere götürülen köpeğin aşıları yaptırılıyor.

Neşe kaynağı oldu

"Şeker" yaptığı sevimli hareketler ve oynadığı oyunlarla polislerin neşesi oluyor.

Polisler bilgisayar başında çalışırken yan koltukta oturan "Şeker", kulübede nöbet tutan memurları yalnız bırakmıyor, onlarla beraber bekliyor.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Özdemir, AA muhabirine, köpeği ilk bulduklarında durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Özdemir, köpeğin ölmesinden korktuklarını ve tüm bakımlarını üstlendiklerini anlattı.

Özdemir, aralarında çok güzel bir bağ oluşan köpeğin tedavisi bitmesine rağmen yanlarından ayrılmadığını ifade etti.

"Şeker"in çok sevecen ve insanlarla oynamayı çok seven bir köpek olduğunu dile getirerek Özdemir şöyle konuştu:

"Burada bizimle yatıyor, bizimle kalkıyor. Bizimle birlikte uygulamaya çıkıyor. Bazen yol uygulaması yaptığımızda ben otobüsten aşağıya inene kadar bekliyor beni. O kadar alıştı ki bizden hiç ayrılmadı. Nöbet tutuyoruz, bizimle birlikte nöbet tutuyor. Bizimle beraber uygulamaya geliyor. Bizim burada her grupta 7 kişi çalışıyor ama Şeker bizim sekizincimiz oldu. Biz onu kendimizden biri gibi, evladımız gibi görüyoruz. Kendisi benim için vazgeçilmez. Eve gidiyorum, diğer gruptaki arkadaşları arayıp onu soruyorum. Ona oyuncaklar aldım. Oynamayı da seviyor. O, bu uygulama noktasının vazgeçilmezi. Şu an buradan gitse ya da ona bir şey olsa, herkes çok üzülür. Her sabah ilk geldiğimizde hemen onun yuvasına gidip mamasını, suyunu veriyoruz."

Özdemir, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını isteyerek bir köpeği sahiplenmenin çok güzel bir duygu olduğunu sözlerine ekledi.