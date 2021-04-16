Son dakika haberi | Polislerin şüphelenip durduğu şahıstan 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bir son dakika haberine göre Manavgat'ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve sahte para ele geçirildi.