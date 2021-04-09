Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış
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Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış

Son dakika yaşam haberi: Amasya'da iki polis memuru, HES kodu sorgulaması yaptıkları yaşlı kadına isteği üzerine içecek aldılar.

Amasya'da iki polis memuru, HES kodu sorgulaması yaptıkları yaşlı kadına isteği üzerine içecek aldılar. 10 Nisan Polis Günü öncesi yürekleri ısıtan o anlar kameralara da yansıdı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kent merkezinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması yapan polisler Serhat Dipi ve Yunus Pek karşılaştıkları yaşlı bir kadının bilgilerini sorguladı. Elinde iki ekmek bulunan kadının "Meşrubat alamadım" demesi üzerine yakındaki bir büfeye giden polisler yaşlı kadının istediği içeceği alarak köyüne yolcu etti. Yürekleri ısıtan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşlı kadınla polislerin arasında geçen diyaloğu izlerken çok duygulandığını belirten Türk Sağlık-Sen Amasya Şubesi Başkanı Şemsettin Dümen, "Polisler yaşlı kadına saygıyla ve şefkatle yaklaştılar. Onları tebrik ediyorum" dedi. - AMASYA

Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış
Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış
Son dakika haberi! Polislerden HES kodu sorgularken yürekleri ısıtan davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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