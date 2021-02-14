Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

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Van'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği çalışma yaptı.

Ekipler, soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Hayvanların güvenli şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan