Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

14.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 14.02.2021 10:41

Edinilen son dakika haberine göre Van'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Van'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği çalışma yaptı.

Ekipler, soğuk kış günlerinde hayvanların aç kalmaması için belirlenen alanlara yem bıraktı.

Hayvanların güvenli şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
Son dakika! Polisler sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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