Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu - Haberler
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Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde polis memurları, kendilerini çağıran çocuklarla birlikte karda kayarak eğlencelerine ortak oldu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde polis memurları, kendilerini çağıran çocuklarla birlikte karda kayarak eğlencelerine ortak oldu.

Derince Çenedağ Mahallesi Çenedere Caddesi üzerinde karda oynayan çocuklar, bölgede devriye görevinde olan polis aracını durdurdu. Kendileriyle karda oynamalarını isteyen çocukları kırmayan polisler, araçtan inerek çocukların eğlencesine ortak oldu. Polislerin, çocuklarla kartopu oynaması ve poşetlerin üzerine oturup karla kaplı yolda kayması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük beğeni topladı.


Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Son dakika haberi: Polisler çocukların isteğini kırmadı, eğlenceye ortak oldu

Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Son Dakika Haberleri

Polis, Güncel, Haber

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