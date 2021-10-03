Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu - Haberler
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Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu Polisle dolandırıcının kovalamaca anı kamerada Beyoğlu'ndan kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan emekli bankacı, polisle işbirliği yaparak parasını kaptırmaktan kurtuldu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - - Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu

Polisle dolandırıcının kovalamaca anı kamerada

İSTANBUL - Beyoğlu'ndan kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan emekli bankacı, polisle işbirliği yaparak parasını kaptırmaktan kurtuldu. Yakalanan şahısın, 12 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Polisin dolandırıcıyı kovalama anı kamerada.

Beyoğlu'nda yaşayan 83 yaşındaki emekli bankacı telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp bir operasyonun içerisinde olduğunu söylediler. Daha sonra da bankada bulunan parasını kendilerine vermesi gerektiğini istediler. Bir anda korkan emekli bankacı, dolandırıcılara inanarak, parayı vereceğini söyledi. Bir süre sonra durumdan şüphelenen yaşlı adam polise şikayette bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, yaşlı adam ile dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcıların takip ettiği yaşlı adam, bankaya giderek, çantasının içini kağıtlarla doldurdu. Bankadan çıkan yaşlı adam dolandırıcılarla buluşacağı yere doğru gitti. Şahıslarla buluşacağı parka gelen adam, içi kağıt dolu parayı dolandırıcılara verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın, 12 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Suç ortaklarını arama çakışması devam ediyor.

Öte yandan, polis ile dolandırıcının kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu

Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu

Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu

Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu
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Haber: Polisle iş birliği yaptı parasını dolandırıcılara kaptırmak kurtuldu - Haberler
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