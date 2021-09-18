Son dakika haberi! Polisin takibe aldığı şüphelilerden uyuşturucu ve silah çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin üzerinden metamfetamin maddesi ve iki adet silah ele geçirildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin üzerinden metamfetamin maddesi ve iki adet silah ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ve silah taşıdıkları şüphesiyle 3 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Güzeltepe Mahallesi'nde bir evden çıktıklarını gören ekipler, M.Z.K., S.K. ve N.D. isimli 3 şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 40,80 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR