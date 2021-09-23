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Son dakika haberleri: Polisin sürüklenerek yakaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de, kontrol noktasından kaçmak isterken polis memurunun sürüklenerek eliyle durduğu ve üzerinden uyuşturucu ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, kontrol noktasından kaçmak isterken polis memurunun sürüklenerek eliyle durduğu ve üzerinden uyuşturucu ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 35 KYS 29 plakalı motosikleti durdurdu. İkaza rağmen sürücü kaçmak istedi. Bu esnada polis memuru motosikleti arkadan tutarak sürücünün kaçmasına engel oldu.

Gözaltına alınan şüpheli M.K'nın üzerinde 6,27 gram metamfetamin ile 112 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan sürücünün kaçma girişimi ve polisin buna engel olması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, uygulama noktasından kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünün polis tarafından yakalanması yer alıyor.

Son dakika haberleri: Polisin sürüklenerek yakaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri: Polisin sürüklenerek yakaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri: Polisin sürüklenerek yakaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı

Son dakika haberleri: Polisin sürüklenerek yakaladığı motosiklet sürücüsünün üzerinden uyuşturucu çıktı
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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