Son dakika haberi | Polisin şüphelenerek durdurduğu aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı Gelen son dakika haberine göre Polisin şüphelenerek durdurduğu aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan aracın torpido gözünden uyuşturucu çıkarken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin şüphelenerek durdurduğu aracın torpido gözünden uyuşturucu çıktı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, şüphe üzerine durdurulan aracın torpido gözünden uyuşturucu çıkarken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Narkotik köpeği yardımı ile araçta yapılan aramada, torpido gözünden 175,21 gram skunk esrar maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA