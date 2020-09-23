Son dakika haberi! Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı
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Son dakika haberi! Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

23.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.09.2020 21:38
Son dakika haberi! Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da narkotik polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta 448 kapsül sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Samsun'da narkotik polisi şüphe üzerine durdurduğu araçta 448 kapsül sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 448 kapsül sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.D. ile A.D. tutuklanırken, E.K ve O. P. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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