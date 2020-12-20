Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar

Son dakika 3. sayfa haberine göre Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar Bursa'da polisi gören çocuklar duvardan atlayıp kaçarken bazıları misket oynadı Bursa'da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.