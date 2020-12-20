Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
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Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar

20.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:37

Son dakika 3. sayfa haberine göre Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar Bursa'da polisi gören çocuklar duvardan atlayıp kaçarken bazıları misket oynadı Bursa'da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.

Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar

Bursa'da polisi gören çocuklar duvardan atlayıp kaçarken bazıları misket oynadı

BURSA - Bursa'da sokak kısıtlamasında okul bahçesinde top oynayan çocuklar polisi görünce duvardan atlarken, bazıları ise misket oynamaya devam etti.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde bulunan okul bahçesinde top oynayan çocuklar polis ekipleri görünce etrafa koşuşturmaya başladı. Bazılar okul duvarının üzerinden atlayıp kaçarken bazıları ise, yeşillik alanda ateş yakıp muhabbet ederken bazıları ise misket oynadı.

Yoğun gelen sokak kısıtlaması ihbarına üzerine harekete geçen polis ekipleri ise bazı bölgelerde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar
Son dakika haber | Polisin sirenini duydular, çil yavrusu gibi dağıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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