Son dakika haberi! Polisin şehit olduğu operasyonla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

Havran ilçesinde 10 Kasım'da saat 18.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaşılıp, takibe alınan ve polisin 'dur' ihtarına uymayan 35 AAE 965 plakalı otomobil içinde bulunan şüpheliler, aracı terk edip yaya olarak kaçtı. İddiaya göre, şüpheli Devrim Erdem (43) daha önceden tanıdığı ve aralarında ticaret bulunan Fahreddin ve Dilaver Kalaycıoğlu adlı kardeşlerin evine girdi. Şüpheliyi takip eden polis memuru Abdulkadir Güngör'ün de evin bahçesine girmesiyle içerideki Fahreddin ve Dilaver Kalaycıoğlu ile Devrim Erdem tarafından ateş açıldı. Güngör, vurularak şehit edildi.

Emniyet güçleri tarafından yapılan takip ve istihbarat çalışmaları sonrasında kaçan şüphelilerin irtibata geçtiği kişiler ve saklanmalarına yardımcı olanlara yönelik de operasyon düzenlendi. Fahreddin ve Dilaver Kalaycıoğlu ile birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan 14 şüpheliden yaşı küçük olan 2 kişi, önceki gün sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 12 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. Gece yarısına kadar süren mahkeme sonucunda şüphelilerin hepsi tutuklandı. Böylece gözaltına alınan 14 kişinin tamamı cezaevine gönderilmiş oldu.