Son dakika haberi! Polisin şehit edildiği olayın şüphelisi: Hasımlarım sandım

Havran ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sırasında polisin 'dur' ihtarına uymayan 35 AAE 965 plakalı otomobil içinde bulunan şüpheliler, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya başladı. Polis memuru Abdulkadir Güngör, şüphelilerden Devrim Erdem'i takip etmeye başladı. Polis memuru Güngör, havaya ateş açarak şüpheliyi durdurmak istedi. Devrim Erdem bu sırada, Fahreddin Kalaycıoğlu ve Dilaver Kalaycıoğlu'nun bulunduğu eve girdi. Polis memuru Abdulkadir Güngör de evin bahçe kapısından girdiği sırada Fahreddin Kalaycıoğlu, Dilaver Kalaycıoğlu ve Devrim Erdem tarafından ateş açıldı.

Şüphelilerden Devrim Erdem'in polis tarafından yapılan sorgulamasının ardından, 13 yıl önce Uşak ilinde gerçekleşen faili meçhul 3 cinayet dosyası da tekrar açıldı. Polis, Erdem'in, 3 faili meçhul cinayet olayı ile bağlantısını araştırıyor.