Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 kilo uyuşturucuyu araçtan atan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 kilo uyuşturucuyu araçtan atan şüpheli tutuklandı

14.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:28
Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 kilo uyuşturucuyu araçtan atan şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre KIRIKKALE'de, hafif ticari araç ile ters yönde ilerleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçtığı sırada 2 kilo uyuşturucu maddeyi araçtan attığı belirlenen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'de, hafif ticari araç ile ters yönde ilerleyerek polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kaçtığı sırada 2 kilo uyuşturucu maddeyi araçtan attığı belirlenen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki akşam Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, caddede ters yönden ilerleyen İ.Ç. yönetimindeki 34 PT 2937 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına aldırış etmeden kaçmaya başlayan sürücü, yarım saat süren kovalamacanın ardından ekiplerce Yenimahalle 121'inci Sokak'ta durduruldu. İ.C., 2 yaşındaki kızı ile birlikte araçtan inerek polis ekiplerine teslim oldu. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, İ.C.'nin kaçtığı sırada araçtan bir poşet attığı tespit edildi. Kısa sürede poşeti bulan ekipler, yaptıkları incelemede poşet içerisinde yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Bunun üzerine durdurulan araç ve çevresinde narkotik köpeği 'Adam' ile de arama yapıldı. Gözaltına alınan İ.C. emniyete götürülürken, 2 yaşındaki kızı ise ailesine teslim edildi. İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 kilo uyuşturucuyu araçtan atan şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, 2 kilo uyuşturucuyu araçtan atan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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