Son dakika haberi | Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı
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Son dakika haberi | Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı.

18.08.2020 02:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:24

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı

ADANA - Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil 3 kilometrelik kovalamaca sonrasında yakalandı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri şüphelendiği 01 AAH 043 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre süren kovalamaca sonrasında otomobil Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Kuşkonmaz Caddesi üzerinde yakalandı.

Otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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Son dakika haberi | Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kovalamaca sonucunda yakalandı

Kaynak: İHA

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