Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı

KARAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 dakikalık kovalamaca sırasında, otomobilini yol kenarına bırakıp, kaçtı. Araçta arama yapılırken, bagajında 2 sahte plaka ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Rutin kontrol yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 42 AFG 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği belirsiz sürücü ise polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında sürücü, otomobili yol kenarında bırakıp, kaçtı. Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, bagajda 2 sahte plaka ele geçirdi. Otomobil, detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürüldü. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN