Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı

12.01.2021 13:24 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:08

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktıKARAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 dakikalık kovalamaca sırasında, otomobilini yol kenarına bırakıp, kaçtı.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı

KARAMAN'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 10 dakikalık kovalamaca sırasında, otomobilini yol kenarına bırakıp, kaçtı. Araçta arama yapılırken, bagajında 2 sahte plaka ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında, Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde meydana geldi. Rutin kontrol yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 42 AFG 900 plakalı otomobili durdurmak istedi. Kimliği belirsiz sürücü ise polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hızını artırıp, kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sırasında sürücü, otomobili yol kenarında bırakıp, kaçtı. Ekipler, otomobilde yaptığı aramada, bagajda 2 sahte plaka ele geçirdi. Otomobil, detaylı inceleme için emniyet otoparkına götürüldü. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilinin bagajından sahte plakalar çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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