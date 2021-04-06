Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı
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Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, motosikleti bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamada plakasını kapatan motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü uygulama yapılan yerden kaçtı ve bir süre sonra motosikletini bırakarak yaya kaçtı. - HATAY

Son dakika haberi: Polisin 'dur' ihtarına uymadı motosikleti bırakıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 18:41:15. #1.15#
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