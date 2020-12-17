Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı
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Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

17.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:38
Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de Motorize Yunus timlerinin gezici gerçekleştirdiği uygulamada 'dur' ihtarına uymayan araç kovalama sonrasında yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de Motorize Yunus timlerinin gezici gerçekleştirdiği uygulamada 'dur' ihtarına uymayan araç kovalama sonrasında yakalandı. Yaklaşık 27 kilometre kaçan sürücüye adli ve idari cezai işlem uygulandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Motorize yunus timleri tarafından Sanayi sitesi içerisinde gerçekleştirilen seyir halindeki kontroller esnasında bir araca 'dur' ihtarı yapıldı. İhtara uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kırmızı ışık, hız ihlali yaparak kaçan sürücü Motorize Yunus timlerinin yaklaşık 27 kilometre boyunca takibi sonrasında Paşa konağı merasında yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, araç emniyet otoparkına çekildi. Araç sürücüsünün ehliyeti olmadığı ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi. - DÜZCE

Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı
Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı
Son dakika haberi! Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kovalamaca sonrası yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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