Son dakika haberi | Polisin drone'lu trafik denetimi sürücülere kemer taktırdı
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Son dakika haberi | Polisin drone'lu trafik denetimi sürücülere kemer taktırdı

Gelen son dakika haberlerine göre Polisin drone'lu trafik denetimi sürücülere kemer taktırdı Polisi görünce kemer taktılar, ama drone ile yakalandılar Adana'nın Kozan ilçesinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı.

19.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:03

Polisin drone'lu trafik denetimi sürücülere kemer taktırdı

Polisi görünce kemer taktılar, ama drone ile yakalandılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Trafik ekiplerini görünce maske ve kemerlerini takan sürücüler, drone kamerası ile tespit edildiği için ceza yemekten kurtulamadı.

Kozan İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ve Adana İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği drone denetim ekibi ile birlikte Saimbeyli caddesinde çifte drone desteği ile denetim gerçekleştirdi. Uygulamada araç ön cam filimi, emniyet kemeri, telefonla konuşma, kırmızı ışık kurallarını ihlal eden sürücüler havadan fotoğraflandıktan sonra karadan da cezai işlem uygulandı. Uygulamada havadaki dronu fark etmeyen sürücüler, trafik polislerini görünce kemer takmaları işe yaramadı. Ekipler, kemersiz sürücüleri drone ile tek tek fotoğraflayarak belgeleri ile cezai işlem uyguladı.

Kozan ilçesinde drone uygulamasının artık sürekli yapılacağının atını çizen ekipler, havadan ve karadan kural ihlali yapan sürücülere sıkı takibin devam edeceğini belirterek özellikle Emniyet kemeri, Kırmızı ışık, toplu taşıma araç denetimi, ön cam film denetimi başta olmak üzere Kozan'da vatandaşın huzur ve güven içinde olması için çalışmaların süreceğini kaydettiler.

İlçede bir saatlik uygulamada 65 araca 12 bin 68 TL idari para cezası uygulandı.

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Son dakika haberi | Polisin drone'lu trafik denetimi sürücülere kemer taktırdı

Kaynak: İHA

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