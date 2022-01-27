Son dakika haberi... Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

ÇORUM (AA) - Çorum'da polis memurunun devriye görevi sırasında karlı havada ayakkabısız yürüdüğünü fark ettiği 13 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.

Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı yakınlarında Suriye uyruklu Saja Habebb Fadhil'in sıfır derecenin altındaki sıcaklıkta, karlı zeminde ayakkabısız yürüdüğünü gören polis memuru, ayaklarındaki morarmayı da fark edince ambulans çağırdı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fadhil, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki muayenesinde ayaklarında kangren başlangıcı ve kırık tespit edilen Fadhil, tedavi altına alındı. Doktorların yoğun çabasıyla kız çocuğunun ayakları kesilmekten kurtarıldı.

Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören kız çocuğu, kırık ayağı alçıya alınarak taburcu edildi.

Çorum Belediyesinden çocuk ve ailesine yardım

Bu sırada gelişmelerden haberdar olan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Fadhil ve ailesiyle ilgilenmesi için Başkan Yardımcısı Turhan Candan'ı görevlendirdi.

Fadhil ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit eden Candan, AA muhabirine, ailenin Esed rejiminden kaçıp Türkiye'ye sığındığını, Çorum'da zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi verdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Bir çocuğun ayaklarının soğuktan donma noktasına gelmesinden derin üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Candan, "Olayı duyduğumuzda çok derin üzüntü yaşadık ve başkanımızın talimatıyla hemen harekete geçtik. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki kangren başlangıcı teşhisi konulan kız çocuğumuzun ayakları kesilmekten doktorlarımızın gayretiyle kurtarıldı." dedi.

Belediyenin anne ve 4 çocuktan oluşan Fadhil ailesine uzun süredir sosyal yardım yaptığını belirten Candan, "Ancak aile evini değiştirmiş ve adres değişikliğini bize bildirmemiş. Ailede zihinsel engelli çocuk da var. Şimdi ailemizi bulduk ve belediye olarak bütün ihtiyaçlarını giderdik. Şu anda uygun bir ev arıyoruz. Ailemizi yeni bir eve yerleştirme gayretindeyiz." diye konuştu.