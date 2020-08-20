Son dakika haberi: Polisin bir günlük denetiminde 6 bin 640 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi
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Son dakika haberi: Polisin bir günlük denetiminde 6 bin 640 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi

Son dakika haberi: Polis ekiplerince ülke genelinde yapılan denetimde kontrol edilen 66 bin 7 araçtan 6 bin 640'ında sürücü ya da yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Son dakika haberi: Polisin bir günlük denetiminde 6 bin 640 kişinin emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi
20.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:50

Polis ekiplerince ülke genelinde yapılan denetimde kontrol edilen 66 bin 7 araçtan 6 bin 640'ında sürücü ya da yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu, sürücü ile yolcuların araç içinde savrulması, çarpmanın şiddetine bağlı olarak araç dışına fırlaması veya devrilen aracın altında kalması neticesi gerçekleşiyor.

Bu kapsamda, trafik güvenliğinin sağlanması, kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla 18 Ağustos'ta sivil ve resmi polis ekiplerinin katılımıyla araçlarda emniyet kemeri kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Ekiplerce denetlenen 66 bin 7 araçtan 6 bin 640'ında sürücü ya da yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı tespit edildi.

Denetimlerde polis ekiplerince tespit edilen toplam 11 bin 298 trafik kural ihlaliyle ilgili ceza kesildi.

Çeşitli gerekçelerle 431 araç trafikten men edilirken 21 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

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Kaynak: AA

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