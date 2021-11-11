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Son dakika haberi | Polisi şehit eden zanlılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Polisi şehit eden zanlılar yakalandı Şehit edilen polisin kaçan katil zanlılarının hepsi yakalandı Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit edilen polisin kaçan katil zanlılarının hepsi yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Polisi şehit eden zanlılar yakalandı

Şehit edilen polisin kaçan katil zanlılarının hepsi yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada şehit edilen polisin kaçan katil zanlılarının hepsi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesinde çarşamba akşamı çıkan silahlı çatışmada Polis Memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği iddia edilen kaçan Devrim E. güvenlik güçleri tarafından saat 12.50 sıralarında Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesinde yakalandı. Devrim E.'nin özel bir otomobil ile benzinlikte yakıt alırken yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Şahısların gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde sorguya alındı. Şahsın yapılan sorgusunun ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor

Son dakika haberi | Polisi şehit eden zanlılar yakalandı

Son dakika haberi | Polisi şehit eden zanlılar yakalandı

Son dakika haberi | Polisi şehit eden zanlılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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