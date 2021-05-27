Yalova'da "dur" ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı
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Yalova'da "dur" ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı

Yalova'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun şehit düşmesine neden olan sürücü tutuklandı.

Yalova'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun şehit düşmesine neden olan sürücü tutuklandı.

Yalova-Bursa karayolu uygulama noktasında polis memuru Emanetoğlu'nun şehit olmasına yol açan 31 ANU 34 plakalı otomobilin sürücüsü Zülfikar İ. (19) ile beraberindeki arkadaşları S.Y (18) ve S.İ (17), emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Zülfikar İ, tutuklandı. S.Y. ve S.İ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Yalova'da otomobiliyle 26 Mayıs'ta Yalova-Bursa karayolu uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Zülfikar İ. (19), noktada görevli polis memuru Mustafa Emanetoğlu'na çarpmış, Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan Emanetoğlu, müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

Olaydan kısa süre sonra sürücü Zülfikar İ. ile araçta bulunan S.Y. ve S.İ. gözaltına alınmıştı.

Yalova'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı
Yalova'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı
Yalova'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı
Yalova'da 'dur' ihtarına uymayarak bir polisin şehit olmasına yol açan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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