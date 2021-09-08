Son dakika haberi... Polisi karşısında görünce uyuşturucuyu klozete attı
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Son dakika haberi... Polisi karşısında görünce uyuşturucuyu klozete attı

Son dakika haberi... Polisi karşısında görünce uyuşturucuyu klozete attı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen İ.D.'nin eşi G.D., polisi görünce uyuşturucuyu klozete attı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen İ.D.'nin eşi G.D., polisi görünce uyuşturucuyu klozete attı. G.D. gözaltına alınırken, İ.D. ise adreste bulunamadı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen İ.D.'nin evinde arama yaptı. Polisi karşısında gören İ.D.'nin eşi G.D., içinde uyuşturucu madde bulunan poşeti klozete atarak, sifonu çekti. Polis, klozetin giderinden çıkarttığı poşette 4,46 gram eroin, 1,24 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 795 TL ele geçirdi. G.D. gözaltına alınırken, evde bulunmayan İ.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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