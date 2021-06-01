Son dakika haberi | Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı
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Son dakika haberi | Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı

Son dakika haberi | Polisi görüp uyuşturucuyu yere atan şüpheli yakalanmaktan kurtulamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada polisleri görünce üzerindeki uyuşturucuyu atan bir kişi, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada polisleri görünce üzerindeki uyuşturucuyu atan bir kişi, polise yakalanmaktan kurtulamadı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Akşehir Çimenli Mahallesi Boğaz Sokak üzerinde gece geç saatlerde yaya olarak giden ve daha önceleri hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan İ.Ş. durduruldu. Şüpheli şahıs durdurulduğu sırada üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu maddeyi yere attı. Şüpheli gözaltına alınarak uyuşturucu maddelere el konuldu. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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