Son dakika haberi | Polisi görünce üzerlerindeki uyuşturucuyu aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi | Polisi görünce üzerlerindeki uyuşturucuyu aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı

23.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:18
Son dakika haberi | Polisi görünce üzerlerindeki uyuşturucuyu aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te polisi görünce yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucuyu bir aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te polisi görünce yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucuyu bir aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'ndeki çalışmalar sırasında bir ticari taksiyi durdurdu.

Taksiden inen 2 kişinin aracın altına bir şey attığı gören ekipler, yaptıkları kontrolde atılan maddelerin uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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