Son dakika haberi | Polisi görünce üzerlerindeki uyuşturucuyu aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı
23.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 16:18
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te polisi görünce yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucuyu bir aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te polisi görünce yakalanmamak için üzerlerindeki uyuşturucuyu bir aracın altına atan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savcılı Mahallesi'ndeki çalışmalar sırasında bir ticari taksiyi durdurdu.
Taksiden inen 2 kişinin aracın altına bir şey attığı gören ekipler, yaptıkları kontrolde atılan maddelerin uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş